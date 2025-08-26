25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎMF¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¡£2009Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢15ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢64Ê¬¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥¤ÌÌ¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éPK³ÍÆÀ¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¡£¤½¤ì¤ò¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬·è¤á¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç5-0¤Ç¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ç¤Ï¸µ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥»¥ª¡¦¥¦¥©¥ë¥³¥Ã¥È»á¤¬