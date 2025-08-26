8月25日、アメリカの大手動画配信会社ネットフリックスが、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）の日本独占放映権を獲得したことが明らかになった。【写真】大谷翔平の“ぽっこりお腹”に「安心する」と寄せられた共感深刻な“放映権”問題「日本国内では、ネットフリックスがWBCの全試合を独占で配信する見通しで、地上波では見られなくなるそうです。日本が優勝した前回大会は、地上波放