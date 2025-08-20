夏休みも終盤。宿題に追われるお子さんもいるのではないでしょうか。【画像で見る】期限ギリギリなのに「やる気が…」そんな時に使える【ズーニンの法則】ただ、AIが普及したことで、いざというときに頼る人もいるかもしれない「宿題代行」への依頼は減少してきているようです。“勉強や宿題にAI”約4割の子どもが経験「あり」井上貴博キャスター：「夏休みの宿題」に関するアンケート調査を見ていきます。【Q.子どもは夏休みの