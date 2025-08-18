2025年8月22日（金）から、全国約4000の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、郵便局限定販売「ミッフィー」グッズの販売を開始となる。今回もかわいい限定品がラインナップ。＞＞＞郵便局限定ミッフィーアイテムをチェック！（写真7点）ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描く絵本の主人公で、世代を超えて世界中の人々に愛され続けている。今年も郵便局限定