1980年代に世界を席巻した「日の丸半導体」。だが、米国との摩擦、台湾や韓国の台頭などを受けて凋落した。それを今、有力企業の誘致や、政府の支援による新会社設立などで復活の道を探っている。そんな中で、企業の枠を超えてイノベーションを生む仕掛けが必要とされている。その1つが、三井不動産が主導して設立した「RISE―A」。企業だけでなく学会、半導体ユーザーも集う、これまでにない「場」。この