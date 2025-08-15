サンワサプライ株式会社は、切替器や分配器環境での映像出力トラブルを解消するVGA用EDID保持器「VGA-EDID3」を発売した。分配器・切替器を挟むことで、パソコンなどのソース機器が延長先ディスプレイと正しくEDID情報のやり取りができず、映像出力がされない問題が発生することがある。これは分配器・切替器の不具合ではなく、ソース機器側のグラフィックボードの仕様やディスプレイの仕様による組み合わせの問題であり、解決が難