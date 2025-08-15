上司の指示が二転三転し、部下が振り回されるのはよくある話だ。しかし、その矛盾を指摘すると逆ギレされたらたまったものではない。投稿を寄せた関東在住の50代女性（管理・事務／年収500万円）は、自身より1歳年下の“年下上司”であるチームリーダーのAさん（仮名）の理不尽な言動に納得いかない様子だ。職場では、従業員が複数の業務や職種をこなせるよう「多能化」を進めていた。その際、Aさんからこんな指示があったという。