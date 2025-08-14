伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶」の7月販売数量が1億本を突破し7月単月で過去最高を記録した。記録的な猛暑が主要因。気象庁によると7月の月平均気温は1946年の統計開始以降、7月として1位の高温となった。「健康ミネラルむぎ茶」は気温の高まりに伴い販売が拡大する傾向にある。伊藤園調べによると、25℃を100の販売とした場合、「健康ミネラルむぎ茶」は27℃で1.3倍、真夏日の31℃で2.2倍、猛暑日の35℃で3.1倍に跳ね上