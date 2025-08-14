アジア株まちまちベッセント発言で米大幅利下げ観測浮上ただ、パウエルは慎重な人 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25590.00（-23.67-0.09%） 中国上海総合指数 3690.88（+7.41+0.20%） 台湾加権指数 24327.89（-42.13-0.17%） 韓国総合株価指数 3222.97（-1.40-0.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8878.20（+51.09+0.58%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80611.00（+71.09+0.09%）