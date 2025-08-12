ヨーロッパでは、・イタリアは食い道楽(Italy is for eaters)・フランスは着道楽(France is for dressers)・イギリスは住道楽(England is for dwellers)と言われているそう。それくらい、イギリス人は、「自分が落ち着く空間」を作ることに情熱を注いでいる。イギリスで学んだインテリアデザイナー、飯沼朋子さんによる話題の新刊、『イギリス人の部屋はなぜ物が多くても素敵なのか』（飛鳥新社）では、その基本的な考え方とノウハ