リーズのMF田中碧は、加入１年目の昨シーズン、中盤の主軸として攻守に躍動。プレミアリーグ昇格の原動力となった。「リーグ最高のお買い得補強」とも評された26歳は、しかし控えに降格する危機にあるようだ。８月２日のビジャレアルとのプレシーズンマッチ（１−１）では、ともに新戦力のらショーン・ロングスタッフとアントン・シュタッハ、そしてイーサン・アンパドゥの３人が中盤を担い、田中は途中出場となった。こうし