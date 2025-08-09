月面着陸を目指したアポロ13号の船長として知られる宇宙飛行士のジム・ラベル氏が7日、亡くなりました。97歳でした。【映像】若かりし頃のジム・ラベル氏ラベル氏は4回の宇宙飛行を経験し、1970年には月面着陸のミッションを遂行するため、アポロ13号で宇宙に打ち上げられました。しかし、地球から約32万kmメートル離れた地点で酸素タンクの一つが爆発し、深刻な電力と水不足に見舞われるなど危機的な状況に陥りましたが、冷静