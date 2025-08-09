シント＝トロイデン（STVV）の技巧派MFがまたしてもゴールを挙げた。STVVは現地８月８日、ベルギーリーグの第３節でデンデルEHとホームで対戦。２−０で快勝し、開幕から２勝１分の無敗を維持した。この一戦で勝利を手繰り寄せる追加点を挙げたのが、MF伊藤涼太郎だ。１−０とリードして迎えた53分、右サイドからの展開にファーで反応した味方の折り返しに、左足で冷静に合わせてネットを揺らした。 27歳はこれで３試