宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央（６９）が１２歳年下の夫とプライベートショットを披露した。９日までにインスタグラムで「先日お墓参りに行ってきました徳島阿波踊り空港から淡路島へ」とつづり、金髪の夫と寄り添う２ショットをアップ。「お墓参りに行くと、いつもはカエルが出てくるのですが、この暑さのせいか残念ながら今回は対面出来ず、代わりに羽のないハチ？が現れてくれました淡路島の夏家族み