Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè£±£¶¡¦£µ²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ß¥Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Ä«ÁÒ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç²ñÂ¦¤ËÌµÃÇ¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¾¤¦¤¬ÅÐ¾ì¡££±£¶¡¦£µÂç²ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÝË·¼ç»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤·¤¾¤¦¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢