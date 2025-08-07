各地では毎日のように熱中症警戒アラートが発令されていて、今年も日本の夏がいかに厳しいかを物語っています。8月5日放送のＣＢＣラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』には、この酷暑で思わぬ被害を被ったリスナーから投稿が寄せられました。もしかしたら身に覚えのある人もいるかもしれません。つボイノリオと小高直子アナウンサーが悲痛な投稿を読み上げます。