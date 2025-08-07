叡明―津田学園高校野球の第107回全国選手権大会は7日、甲子園球場で1回戦が行われ、初出場の叡明（埼玉）が津田学園（三重）と対戦。叡明の4回の攻撃中、アルプススタンドから聞こえてきたチャンステーマがネットで話題となっている。2点ビハインドで迎えた4回だった。アルプススタンドから届いた曲の名は「叡明victory」。同校吹奏楽部のオリジナルが背中を押し、この回に甲子園初得点となる1点を刻んだ。吹奏楽部のXによ