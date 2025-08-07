¡ÖËâ¶Ê¤¹¤®¤ÆÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¹Ã»Ò±à¤Î¥Ö¥é¥Ð¥ó±éÁÕ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶½Ê³¡¡½é½Ð¾ì¹»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î1¶Ê¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×
±ÃÌÀ¡½ÄÅÅÄ³Ø±à
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÂè107²óÁ´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬ÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£±ÃÌÀ¤Î4²ó¤Î¹¶·âÃæ¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¶Ê¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö±ÃÌÀvictory¡×¡£Æ±¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢¤³¤Î²ó¤Ë¹Ã»Ò±à½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë1ÅÀ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎX¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÚÉè¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ½é¹çÁÕ¤·¤¿¤Î¤¬2023Ç¯7·î¡£¸½3Ç¯À¸¤¬1Ç¯À¸¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î2Ç¯¸å¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÈäÏª¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È7·î29Æü¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£¡Ö±ÃÌÀ¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤¤¿¡ª¤³¤ì¤Þ¤¸¤ÇÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö±ÃÌÀ¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö±ÃÌÀ¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëËâ¶Ê¡×¡Ö±ÃÌÀ¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡ÖËâ¶Ê¤¹¤®¤ÆÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë