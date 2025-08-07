「脂肪肝でもバナナは食べていいの？」そう疑問に思う方は少なくありません。脂肪肝（MASLD）は、かつて「NAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）」と呼ばれていましたが、2023年からは代謝異常を前提とした「MASLD：Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease」として定義が刷新されました。脂肪肝の治療では、糖質・脂質の過剰摂取を控えることが基本ですが、バナナは“果物＝果糖が多い”として敬遠されがちです