「両院議員懇談会」では、重ねて続投を求めた石破総理に対してどのような意見が出ているのでしょうか？自民党本部から中継です。懇談会では、石破総理に対して続投を容認する意見も出ているということですが、出席者によりますと、退陣を求める声が多数を占める状況だということです。自民党深沢陽一 衆院議員「退陣の方が当然、責任を取ってほしいという意見の方が多かった」自民党寺田稔 衆院議員「政治空白は良く