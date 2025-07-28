福岡県大牟田市の工場から27日午後、有毒ガスが漏れ出し60人以上が体調不良を訴えました。消防や警察は28日、工場に原因究明のための調査に入りました。 消防によりますと、28日午前10時、福岡県大牟田市浅牟田町の三井化学大牟田工場には、消防、警察、労働基準監督署が、ガスが漏れた場所を確認するなど原因の調査に入りました。通報があったのは、27日午後6時ごろです。ウレタン原料を製造している工場から、塩素系のガスが