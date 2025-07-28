フジテレビ酒のツマミになる話」が、ＴＶｅｒ限定で地上波放送に先駆けた“新人発掘”の特別版「ＨＡＮＡＲＥ」を配信している。爪痕を残したのが、煌めき☆アンフォレントの鈴木Ｍｏｂ．。自身の「特殊能力的な」ものとして「お風呂に入らなくてもニオイがしない。１週間とか入らないんですよ。だから、今日も入ってなくて。頭も洗ってないし、何もつけてないです」と主張した。この日、担当したヘアメークには「朝から大