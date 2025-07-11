◇セ・リーグ阪神3―6ヤクルト（2025年7月11日甲子園）首位阪神は最下位ヤクルトに敗れ、連勝が11で止まった。先発マウンドの村上は2回8安打6失点で今季3敗目。雨が降る2回に突然、崩れた。2死一、三塁から投手のランバートに適時内野安打で先制を許し、一、二塁から岩田の左前適時打で2点目を奪われた。さらに満塁で内山に満塁弾を、プロで初めて被弾し計6失点した。打線は4回に中軸の連打から2点、5回に3四球を足場