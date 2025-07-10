今回は、筆者の知人が遭遇した【非常識な友人】の話を紹介します。「毎朝、満員電車で通勤するのがつらいんだよね」と友人に相談したところ、その友人は「これで解決できるよ！」と“ありえないモノ”を見せてきて……！？ 在宅勤務から完全出社に変わって「満員電車がつらすぎる」→友人に相談 私は都市部に住む30代のOLです。これは数年前、長く続いたパンデミックがようやく落ち着いてきた時の話です。 会社の方針で、在