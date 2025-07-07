6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Ç¡¢27ºÐ¤Î½÷À­Å¹Ä¹¤È26ºÐ¤Î½÷À­Å¹°÷¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤Î41ºÐ¤ÎÃË¡£¥Ð¥ó¥­¥·¥ã¡ª¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿26ºÐ¤Î½÷À­Å¹°÷¤ÎÉã¿Æ¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡£¡þ¡þ¡þ¥Ð¥ó¥­¥·¥ã¡ª¤Î¥«¥á¥é¤Ëº£¤Î¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£ô¥¤µ¤ó26ºÐ¤ÎÉã¿Æ¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£ô¥¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ÎÉã¿Æ¡ÖÌÀ¤±Êý¤Î3»þ¤Ë·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡ØÌ¼¤µ¤ó¤¬»É¤µ¤ì¤¿¤Î