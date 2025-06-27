国民年金保険料の納付率と免除・猶予人数の推移厚生労働省は27日、2024年度の国民年金保険料の納付率は78.6％だったと発表した。23年度より0.9ポイント高く、13年連続の上昇。納付方法が多様化し、手軽なスマホ決済アプリの利用者が増えたことが要因としている。保険料は過去2年分をさかのぼって納付できるため、2年後に納付率が確定する。22年度の最終納付率は過去最高の84.5％となった。所得が低く、納付を全額免除・猶予さ