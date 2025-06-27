「ハルメク 生きかた上手研究所」は2025年6月25日、「50歳からのハルメク世代に聞く なんでもランキングー最後の晩餐として食べたいもの」を公開した。同調査は2025年5月22日~5月26日、50歳以上の女性(事前調査429名、本調査493名)を対象にインターネットで実施した。最後の晩餐で食べたいもの結果は以下の通り。1位 お寿司。「最後の晩餐」として食べたいものの1位は「お寿司」。50代~70代以上の全年代で1位だった。理由の1位は「