タレントの安田美沙子が27日にインスタグラムを更新。朝のランニング姿を公開すると、ファンから「綺麗」「可愛すぎる」といった声が集まった。【別カット】安田美沙子、Tシャツ＆ショートパンツ姿で笑顔（ほか5枚）日々トレーニング中の様子をインスタグラムにアップしている安田が「いつかの朝ラン」と投稿したのは、Tシャツ＆ショートパンツ姿のオフショット。複数公開されている写真には、スポーティーな佇まいで笑顔を見