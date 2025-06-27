次世代のニューヒロインたち日本テレビの水卜麻美アナ（38）、テレビ朝日の弘中綾香アナ（34）、ＴＢＳなら江藤愛アナ（39）か。キー局の「看板女子アナ」の顔ぶれは、実はここ10年近く変わっていない。若手の人材不足が叫ばれる女子アナ界において、新人の育成は喫緊の課題だ。この苦境を乗り越えうる次世代のニューヒロインは存在するのか？今回、FRIDAYはテレビ局スタッフや女子アナウォッチャー、識者などに緊急取材を敢行。