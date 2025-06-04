【ロサンゼルス＝後藤香代】小腸が短く食事で十分な栄養が吸収できない「短腸症候群」を患いながら、トランプ米政権から直ちに出国するよう促されていたメキシコ出身、米カリフォルニア州在住の女児（４）について、女児を支援する弁護士は３日、１年間の滞在延長が認められたと発表した。弁護士によると、女児の母親のデイジー・バルガスさん（２８）が３日、米移民局（ＵＳＣＩＳ）から「人道的な一時滞在許可が付与された」