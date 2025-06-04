シャワーは朝と夜のどっちがいい？ そんな長らく続く議論に英国の微生物学の専門家が参戦。彼女が出した答えは……。 ↑シャワーのタイミングより大切なのは…。   朝シャワー派は「目覚めによくて一日のスタートにピッタリ」と言い、夜シャワー派は「一日の疲れを洗い流してくれる」と主張するでしょう。この議論について、英レスター大学で臨床微生物学の講師を務めるプリムローズ・フリーストンさんがメディアに寄稿しまし