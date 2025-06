シャワーは朝と夜のどっちがいい? そんな長らく続く議論に英国の微生物学の専門家が参戦。彼女が出した答えは……。

↑シャワーのタイミングより大切なのは…。

朝シャワー派は「目覚めによくて一日のスタートにピッタリ」と言い、夜シャワー派は「一日の疲れを洗い流してくれる」と主張するでしょう。この議論について、英レスター大学で臨床微生物学の講師を務めるプリムローズ・フリーストンさんがメディアに寄稿しました。

どの時間帯であれ、シャワーを浴びることは衛生習慣にとって必要不可欠であるという前提で、プリムローズさんの答えは「朝」でした。

まず、身体や髪には日中、汗や皮脂のほかにホコリや花粉などの汚染物質やアレルゲンが付着します。これらは衣服に付くほか、残りはベッドのシーツや枕カバーに付着します。また、寝ている間に汗や皮脂が分泌され、それらは細菌の増殖を促すため、シーツや枕カバーにはそのような細菌が付着しています。

夜にシャワーを浴びて身体がきれいになったとしても、睡眠中の汗や皮脂の分泌が抑えられるわけではありません。このようなことを考えると、朝にシャワーを浴びるとことで、汗や皮脂、それによって増殖した細菌を洗い流せるというのです。ベッドのシーツを頻繁に洗濯していない人にとっては、朝シャワーの効果はさらに重要とのこと。

プリムローズさんは、シャワーを浴びる時間帯は好みによって人それぞれだと認めています。ただ彼女が強調したのは、朝シャワーか夜シャワーかの議論よりも、ベッドの清潔さがとても重要だということ。

シーツや枕カバーには、日中についた汚染物質やアレルゲンが移ったり、寝ている間に分泌された汗と皮脂、さらに古くなって剥がれおちた皮膚細胞などがあり、これらはダニの餌となるもの。だから、シーツを定期的に洗わずそのままにしていると、それが体臭の原因になってしまう可能性だってあるのです。

プリムローズさんは、シーツと枕カバーを少なくとも週に1回は洗うようにすすめています。

もうすぐ身体のにおいがますます気になっていく季節になります。シャワーを浴びる時間帯にこだわる以上に、ベッドリネンを清潔にキープすることを心がけていく必要があるようです。

