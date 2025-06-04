元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３日、Ｘを更新。フジテレビの第三者委員会が、元タレントの中居正広氏の代理人弁護士へ、今後はやりとりを「差し控える」としたことに反応した。フジ第三者委員会は３日、書面を発表し、中居氏代理人側が認定に反論する文書を発表していることに「被害者に二次被害を与える危険性があることを懸念している」とし、今後はやりとりを「差し控える」とした。これに橋下氏は「中居氏の人権への配