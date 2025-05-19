¤«¤Ä¤Æ°ìÄê¤ÎÃÏ°Ì¤ä¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿À®¸ù¼Ô¤Ç¤â¡¢Ï·¸å¡¢ÁÛÄê³°¤Îº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤È¤­ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£°úÂà¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤¬À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁÁë¸ý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×ÅìµþÅÔÆâ¤ËÊë¤é¤¹±Ê°æ¼é¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦74ºÐ¡Ë¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï½¾¶È°÷10Ì¾¤Û¤É¤ò¿ô¤¨¤ë