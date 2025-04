Nothingから廉価ブランドの第2弾スマホ「CMF Phone 2 Pro」が登場!日本では発売が未定にNothing Technologyは28日(現地時間)、オンラインにてイベント「Nothing Community Quarterly Update - CMF: Wonderful By Design」を開催し、同社が価格を抑えた廉価なサブブランドとして展開する「CMF by Nothing」における新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン(スマホ)「CMF Phone 2 Pro(型番:A001)」や完全ワイヤレスイ