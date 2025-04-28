（ＣＮＮ）米麻薬取締局（ＤＥＡ）は２７日、米コロラド州コロラドスプリングスで違法営業のナイトクラブの強制捜査を行い、１００人以上の不法移民を拘束したと発表した。当局が踏み込んだ時、同クラブには現役の兵士も数十人いたといい、一部は不法営業に関与していたと連邦当局はみている。米麻薬取締局ロッキーマウンテン支部はＸ（旧ツイッター）への投稿で、クラブ内にいた２００人のうち、少なくとも１１４人は不法滞在者だ