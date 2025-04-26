大阪・関西万博の会場で、警備員が来場者に土下座する動画が拡散された。ビジネスコンサルタントの新田龍さんは「クレーマーが最大の謝罪の形として土下座を強要する行為が後を絶たない。一方で、従業員側が“自衛”として自ら行うこともある」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■国際イベントで起きた騒動の真相2025年大阪・関西万博が開幕し、連日万博関連のニュースがメ