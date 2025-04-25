【マイニンテンドーストア：第2回「Nintendo Switch 2」抽選販売】 応募受付期間：4月28日午後以降～5月14日11時 抽選結果：5月20日午後以降 お届け予定日：6月5日 任天堂は、通販サイト「マイニンテンドーストア」における第2回「Nintendo Switch 2」抽選販売のスケジュールを一部変更した。 6月5日の発売日に間に合うマイニンテンド&#