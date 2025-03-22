〈体重は60キロ→45キロ、タイから輸入した痩せ薬で…ガングロのマンバギャルだった山城奈々（36）が明かす、過酷すぎた摂食障害〉から続く10代の時からテレビや雑誌で活動している山城奈々さん（36）。マンバギャルとしてギャル雑誌で活躍し、ギャルサーの2代目総代表も務めたが、19歳の時に芸能界を引退。27歳で再びモデル業を始めた山城さんだったが、31歳の時に子宮頸がんと宣告された。【変わりすぎ!!】ド派手ピンク髪、ド