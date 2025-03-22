タレントのギャル曽根（39）が21日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。ギャル曽根家の衝撃の食事情について明かした。“大食い”は、わが子にも受け継がれていると明かしたギャル曽根。「息子と娘2人なんですけど、3人ともめちゃ食べる」と語った。「もうすぐ中学生になる」という息子は「夜ご飯で白米5合」を完食。「1升炊きと5合炊き」の2つの炊飯器を使って「夜15合炊いて朝9合炊く」毎