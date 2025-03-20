カブス戦の5回、右中間に本塁打を放ち本塁に向かうドジャース・大谷＝東京ドームスポーツビジネスを扱う米メディアのスポーティコは19日、米大リーグのドジャース、大谷翔平の2025年の年収見込みを1億200万ドル（約152億円）と伝えた。大リーグ選手の長者番付を報じ、1位はフアン・ソト（メッツ）の1億2890万ドルで、大谷は2位だった。ソトは95％が野球での収入。一方、大谷はドジャースと結んでいる総額7億ドルの契約の大半が