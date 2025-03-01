『ドラゴンボールDAIMA』の場面カット（C）バード・スタジオ／集英社・東映アニメーションオリコン

鳥山明さん命日 DBアニメ最終回反響「気がついた人たちほんと凄い」の声

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 28日、アニメ「DRAGON BALL」の新作「ドラゴンボールDAIMA」が放送
  • 原作者・鳥山明さんは2024年3月1日に亡くなっており、放送は深夜0時8分まで
  • ネット上では「鳥山先生の最後の作品...」など惜しむ声であふれている
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