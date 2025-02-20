日本マクドナルド株式会社は、人気の「マックフライポテト」に振りかけて楽しむ「シャカシャカポテト®」の新フレーバー2種を、2月26日（水）から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。今年は「梅のり塩味」と「にんにく黒胡椒マヨ味」が登場。さらに、夜マック限定でポテトとナゲットを一緒に楽しめる「シャカシャカポテナゲ大・特大」も新発売される。「梅のり塩味」は、梅肉パウダーに使用される梅肉の90％に紀州南高