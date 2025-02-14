現場に到着した救急隊員＝１３日、ドイツ・ミュンヘン/Michaela Stache/AFP/Getty Images独ミュンヘン（ＣＮＮ）ドイツ南部ミュンヘンで１３日、群衆に車が突っ込み、子ども含む２８人が負傷した。当局は車を運転していたアフガニスタン出身の男（２４）を拘束した。男はドイツへの亡命を希望していたという。ミュンヘンでは１４日から各国の首脳らが参加する安全保障会議が開かれる。厳重な警備体制が敷かれる中で事件は発生した