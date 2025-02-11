「巨人紅白戦、白組−紅組」（１１日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）野手陣に多くのミスが飛び出した今年の初実戦に、巨人・阿部監督が猛省を促した。期待の秋広がエラーを犯したり、若手選手が落球するシーンもあるなど合計７失策。指揮官は「凡ミスが多かったので、そこをどう自分で反省して、（次に）やらないようにするか。自分で考えるしかないからね」と冷静に話しながらも、内心は穏やかでない様子が伝わった。一