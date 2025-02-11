最近「独身税」という言葉をよく見かけるようになりました。「一人暮らしの人へさらに税金がかかるの？」といった不安の声も上がっています。しかし、実際に「独身税」という税金が導入されるわけではありません。【写真】支援金の導入で、月々の支払いはいくら増える？背景にあるのは、2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」です。この制度では、結婚しているか、子どもがいるかどうかに関係なく、社会保険料に上