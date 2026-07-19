◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神は広島・栗林の前に打線が沈黙し、逆転で１点差試合を落とした。相手右腕とは今季４度目の対戦で、計３１回を３得点。前日の１７日に死球を受けた前川が右肩甲骨骨折で長期離脱を余儀なくされ、この日は８回にハーンのすっぽ抜けた１５０キロが佐藤の胸元を襲った。バットを放り投げた主砲は左腕に視線を向け、一触即発の異様な雰囲気に。藤川監督も鬼の