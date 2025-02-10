ハンガリーで日本人女性を殺害したとして、アイルランド国籍の元夫が逮捕されました。女性は事件前、「元夫から脅迫されている」などと地元警察に訴えていました。先月29日、ハンガリーの首都ブダペストのアパートで火事があり、43歳の日本人女性が死亡しました。警察は当初、失火として処理していましたが、防犯カメラにアイルランド人の元夫が目出し帽をかぶって変装し、現場アパートに入る様子などが記録されていたことが分かり