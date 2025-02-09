ÊÆ»ï¥¿¥¤¥à¤¬É½»æ¤Ë¡¢µ¯¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë»Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿/From Time/Photo illustration: Time/Source photos: Chip Somodevilla/Getty Images; Anna Moneymaker/Getty Images) via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ»ï¥¿¥¤¥à¤¬ºÇ¿·¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¡¢µ¯¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë»Ñ¤òÉÁ¤­¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é