【ソウル＝小池和樹】戒厳令宣布を巡って内乱を首謀した罪で起訴された韓国尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が、戒厳時に特定の報道機関への電気と水の供給を止めるよう指示したと、検察が起訴状で主張していることがわかった。検察が３日に国会に提出した起訴状によると、尹氏は戒厳令を宣布した昨年１２月３日、李祥敏（イサンミン）前行政安全相に対し、新聞社２社、放送局２社、世論調査会社１社について「封鎖して断電、